ADEQUAÇÃO

Disney encurta aviso sobre conteúdo preconceituoso em filmes clássicos; entenda

Comunicado diz que mudança não vai modificar o compromisso da empresa com a criação de uma cultura inclusiva

A companhia Walt Disney anunciou que irá ajustar os avisos de conteúdo em alguns de seus filmes mais antigos, como Peter Pan (1953) e Dumbo (1941). Na prática, a alteração significa que o aviso de conteúdo, que toca automaticamente antes de alguns filmes mais antigos no Disney+, será reduzido. >

O texto serve para contextualizar algumas representações estereotipadas ou preconceituosas que podem aparecer nas histórias. A versão atual diz: "Este programa inclui representações negativas e/ou maus-tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. A Disney tem o compromisso de criar histórias com temas inspiradores e motivadores, que reflitam a diversidade da experiência humana no mundo todo".>