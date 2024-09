STREAMING

Disney+ segue os passos da Netflix e acaba com o compartilhamento de senha gratuito

A Disney anunciou o fim do compartilhamento de senhas gratuito em diversos países para o seu serviço de streaming, incluindo Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala, além da Europa e Ásia. A partir de outubro, os assinantes que desejarem compartilhar suas contas com pessoas que não residem no mesmo endereço terão que pagar uma taxa adicional de US$ 7 por cada perfil extra no plano básico e US$ 10 no premium.