CULTURA

Diversidade: confira alguns espaços para aproveitar em Salvador no fim de semana

Bares e boates estão com programação para sexta-feira, sábado e domingo

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 11:22

Salvador tem locais de diversidade Crédito: Ricardo Arduengo/AFP

Salvador respira diversidade e não é apenas no Carnaval. Bares e boates simpatizantes do público LGBTQIAPN+ estão com programação neste fim de semana. Confira onde ir e o que fazer para aproveitar a capital baiana em todas as suas cores.

Se seu objetivo é sentar em uma mesa de bar e conversar enquanto toma uma cerveja gelada, as opções podem ser o Âncora do Marujo, o Boteco do Paulista ou o Beco dos Artistas. Agora, se o objetivo é suar a camisa na balada tem a Amsterdam terá um Mega Bailão no sábado, a partir das 23h.