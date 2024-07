SUCESSO

Divertida Mente 2 se torna a maior bilheteria de todos os tempos no Brasil

Continuação também quebrou recordes no México, Colômbia, Chile e Uruguai

Da Redação

Publicado em 14 de julho de 2024 às 17:24

Divertida Mente 2 Crédito: Divulgação

Neste domingo (14), o filme Divertida Mente 2 se tornou a maior bilheteria de todos os tempos no Brasil, segundo informações divulgadas pelo Exhibitor Relations. A animação já vinha quebrando recordes desde sua estreia, tornando-se a maior bilheteria do ano mundialmente apenas duas semanas após seu lançamento, com cerca de US$ 1,35 bilhão, sendo a terceira maior bilheteria da história da animação.

A continuação da Pixar já arrecadou R$ 358 milhões, superando os R$ 353 milhões obtidos por "Vingadores: Ultimato" em 2019. Os valores não foram ajustados de acordo com a inflação. O filme também lidera as bilheterias no México, Colômbia, Chile e Uruguai. No México, "Divertida Mente 2" já ultrapassou os R$ 515 milhões.