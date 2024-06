MARROM

Doc 'No Coração do Brasil' é uma homenagem ao carioca Luiz Melodia, muito ligado à Bahia

Filme será exibido na16ª edição do festival In-Edit Brasil em São Paulo

Osmar Marrom Martins

Publicado em 13 de junho de 2024 às 07:22

Luiz Melodia Crédito: divulgação

Sete anos depois de sua morte, o cantor e compositor Luiz Melodia continua sendo homenageado pela sua bela obra que deixou na música brasileira. Agora será exibido na16ª edição do festival In-Edit Brasil em São Paulo, o documentário Luiz Melodia – No coração do Brasil da diretora Alessandra Dorgan com roteiro da própria Alessandra, Patricia Palumbo e Joaquim Castro com a colaboração de Raul Perez. Muito ligado à Bahia e aos baianos (ele foi casado com a baiana Jane Reis) Melodia foi descoberto pelo saudoso Waly Salomão e lançado nacionalmente pelas vozes de Gal Costa com Pérola Negra e Maria Bethânia com Estácio Holly, Estácio). E teve a música Juventude Transviada como tema de abertura uma novela Global.

Folianópolis Crédito: divulgação

Folianópolis em sua 17ª edição terá como tema a Astrologia

Em sua 17ª edição o Folianopólis terá como tema a Astrologia - Fogo, água, ar e terra: os quatro elementos vibrando na energia do axé. A micareta ocorre nos dias 14, 15 e 16 de novembro, e promete reunir mais de 50 mil pessoas durante os 3 dias de festa Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Banda Eva, Tomate, Parangolé, É O Tchan e Timbalada

Renato Galo, um dos sócios do Folia, afirma que a decoração da passarela, abadás, os elementos ao longo do percurso dos trios e a mídia urbana espalhada pela capital catarinense serão inspirados em toda a mística dos astros, com diversas referências aos signos do zodíaco. “Já estamos usando a temática na comunicação das mídias digitais e através do Folia Astral vamos usar nossas redes para interagir com os micareteiros. Os signos têm feito parte do imaginário popular nos últimos tempos e agora serão o tema da nossa Folia!”, conta. Os ingressos estão disponíveis na Blueticket.

Dudu Nobre Crédito: divulgação

Morro do Chapéu terá Festival de Inverno de 8 a 11 de junho

O Festival de Inverno de Morro do Chapéu acontecerá entre os dias 8 e 11 de agosto, reunindo 16 atrações que vão desde o forró até o rock. Entre os destaques estão as bandas, É O Tchan, Barão Vermelho e Calcinha Preta, além dos cantores Dudu Nobre e Tarcísio do Acordeon. Localizada na Chapada Diamantina, a cidade é famosa por suas belezas naturais, incluindo lagos e cachoeiras. Com altitudes que alcançam até 1.350 metros, Morro do Chapéu é conhecida por ser uma das mais frias do estado, com temperaturas que podem chegar a 8°C em algumas épocas do ano. Nos últimos anos, Morro do Chapéu tem se destacado também como um polo emergente de produção de vinho.

Tum Tum Tum

Sinfônica Garcia D´Ávila Crédito: divulgação

1 - A Sinfônica Garcia D’Ávila, sob a coordenação musical de Nicodemos e a batuta do músico e maestro baiano Luciano Afro, fará uma apresentação especial no dia 15 de junho, às 11h, na Gameleira do Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte (Mata de São João). O evento integra a programação da Semana do Meio Ambiente promovida pela Fundação Garcia D’Ávila com cerca de 100 estudantes de escolas públicas da região, executando clássicos do cancioneiro popular brasileiro.

Xella Crédito: divulgação

2 - Toda quinta feira o cantor, compositor Xella realiza ensaios no Show Bar (Rio Vermelho) relembrando o samba de roda e o samba junino que revela artistas e bandas de Salvador para o mundo. Hoje ele recebendo o neto de Riachão Taian Pain e Edi Pureza que fez muito sucesso nos anos 2000 com a banda Marron Socyte

3 – Os cantores Belo e Simone Mendes farão sua estreia num dos espaços mais cobiçados do Fortal: o Camarote Mucuripe. Que já se prepara para receber o público em sua edição 2024, que acontece de 18 a 21 de julho. Com uma estrutura premium e full open bar O espaço reúne shows diversificados e aposta em axé, forró, pagode e eletrônico. Iniciando a folia, a quinta-feira será marcada pela estreia de MC Daniel, um dos artistas mais falados do momento.

