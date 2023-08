Dono do OnlyFans fatura R$ 6 milhões por dia com nudez, sedução e pouca roupa

Com uma fortuna estimada em R$ 10 bilhões, o dono da plataforma adulta OnlyFans, Leonid Radvinsky é um dos homens mais ricos do mundo. O aplicativo, criado em 2016, ficou mais conhecido durante a pandemia, e tem seguido como um dos mais famosos.



Segundo a revista People, Leonid, que é natural da Ucrânia, tem recebido cerca de R$ 6 milhões por dia com os lucros da plataforma, dinheiro que ainda pode aumentar este ano.



A receita do OnlyFans disparou para US$ 1,09 bilhão em 2022 (R$ 5,3 bilhões), um valor bem acima do que o empresário conseguiu lucrar em 2021, com US$ 932 milhões (R$ 4,5 bilhões) de 2021.