DEU FOME

Duas hamburguerias brasileiras estão na lista das melhores do mundo; conheça

Restaurante paulista está em 4º lugar

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 11:27

Duas hamburguerias brasileiras estão na lista das melhores Crédito: Reprodução / Holy Burger

Duas hamburguerias brasileiras estão entre as 25 melhores do mundo. Este é o resultado da avaliação do site sueco Burgerdudes, cuja equipe julga os melhores hambúrgueres ao redor do mundo há mais de 10 anos.

O site oficial possui mais de 829 avaliações de 62 países.

A lista atual com os “25 melhores hambúrgueres do mundo” foi revelada na segunda-feira (9) e contém um endereço de São Paulo e um do Rio de Janeiro.

Brasileiros no pódio

No 4º lugar aparece o Holy Burger, na Vila Buarque, no centro da capital paulista. Os editores destacaram o Pony Line, que leva carne seca maturada, cheddar e melaço de bacon.

Segundo a avaliação, o “pão fofo e marrom-dourado contém alguns ingredientes perfeitamente equilibrados” e o “incrivelmente suculento hambúrguer” tem “sabores profundos e textura deliciosa”. O hambúrguer não está presente no cardápio atual da casa, mas deve voltar até o fim de setembro.

A outra hamburgueria brasileira da lista é a Encarnado Burger, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela aparece na 19ª posição. São apenas seis opções no cardápio, com destaque para o Palhaço Reencarnado, com brioche tostado na chapa, queijo americano, cheddar, cebola, ketchup, mostarda e picles.

“O queijo fornece uma cremosidade deliciosa, e os excelentes picles contrastam bem com a rica carne, criando uma harmonia clássica de sabores”, diz a avaliação.

Ambas as casas já haviam entrado no mesmo ranking divulgado em 2023. O paulistano Holy Burger havia ficado no 5º lugar, saltando uma posição neste ano, e o carioca Encarnado havia conquistado o 19º lugar, posição repetida em 2024.

Destaques

O primeiro lugar do ranking ficou com a Hundred Burgers, com unidades em Valência e em Madrid, na Espanha. No ano passado, a rede de hamburguerias havia ficado no 2º lugar da lista do Burgerdudes.

Quem também aparece no ranking é o Au Cheval, no 3º lugar, que serve o que é considerado um dos melhores hambúrgueres dos Estados Unidos. A unidade em Chicago é parada obrigatória no roteiro pela cidade, mas há ainda uma filial em Nova York.

Além das duas hamburguerias brasileiras, dez são dos Estados Unidos, quatro da Inglaterra, três da Espanha, três da Suécia e, com uma hamburgueria cada, aparecem Alemanha, Dinamarca e Escócia.