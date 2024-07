VEJA LISTA

Burger Gourmet: 50 hamburguerias de Salvador têm combo a partir de R$ 39,90

Começa nesta quinta-feira (1°) a segunda edição do Salvador Burger Gourmet, promovido pela Restaurant Week (RW). Desta vez, serão 50 participantes no evento, que vai até 1º de setembro. Este ano, ao contrário da primeira edição em 2023, o evento acontece em um período exclusivo, não mais simultâneo ao Restaurante Week, dando ao projeto e aos hambúrgueres maior protagonismo.

No festival, cada participante deverá escolher entre as categorias Tradicional e Plus. Na primeira, a hamburgueria oferece três opções de Burger (com blend mínimo de 150g) e duas opções de acompanhamento a R$ 39,90 e, no segundo formato, três opções de Burger (com blend mínimo de 180g) e duas opções de acompanhamento a R$ 49,90. Nos dois casos, mais R$ 2 serão cobrados para uma ação social, como também já acontece na RW.