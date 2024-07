Clube Correio

Duda Beat se apresenta na Concha Acústica neste sábado

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor do ingressos

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 10:13

Duda Beat se apresenta na Concha Acústica neste sábado Crédito: Divulgação

A cantora pernambucana Duda Beat apresenta a turnê Tara & Tour em Salvador neste sábado, às 19h, na Concha Acústica. No show Duda apresenta as canções do álbum “Tara &Tal”, lançado em abril deste ano.

Para este projeto, Duda incorpora uma variedade de estilos musicais, mantendo suas raízes e referências, desde os ritmos dos anos 90 e 2000, como house, drum n-bass, boom bap, dancehall e reggaeton, até a fusão com os sons eletrônicos contemporâneos, como EDM, Jersey club, drill, future bass, Lo-fi e funk.

Duda Beat promete levar o público de Salvador a uma viagem pelo universo da música pop nacional. Entre as canções estão Saudade de Você, Preparada, Drama, Q Prazer, Doidinha, Teu Beijo, Desapaixonar, Por Aí Mozão, Night Maré, Baby, Quem Me Dera, com Liniker, e Na Tua Cabeça.