MÚSICA

Duda Beat traz turnê para Salvador neste fim de semana

A cantora Duda Beat tem um encontro marcado com o público baiano neste fim de semana. A artista traz para Salvador neste sábado (6) a turnê ‘Tara & Tour’, a partir das 19h. A apresentação que acontecerá na Concha Acústica, celebra o lançamento do seu álbum “Tara & Tal”.

A turnê que passará por diversas cidades do país, marca a chegada do seu novo disco "Tara & Tal", lançado no dia 11 de abril. Para o projeto Duda soma diferentes estilos sem perder as raízes, referências e épocas, desde os beats dos anos 90 e 00s, como o house, drum n-bass, boombap, dancehall, reggaeton, e a mistura com a música eletrônica mais atual, o EDM, Jersey club, drill, future bass, Lo-fi e funk.