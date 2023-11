Durante show, Madonna conversa com brasileiros e promete que vem ao país

Madonna prometeu vinda ao Brasil durante show na Alemanha pela turnê The Celebration Tour. A declaração viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 17. O site da artista ainda não foi atualizado com datas oficiais.



Entre músicas, a artista perguntou quantos brasileiros estavam presentes na plateia. Imediatamente, algumas pessoas gritaram para responder à pergunta.



A artista, então, pediu para os fãs levantarem e balançarem as mãos. "Eu estarei lá [no Brasil], em algum momento", completou ela, prometendo a vinda ao País.