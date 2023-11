É neste domingo! Bazar plus size terá roupas a partir de R$ 5 em Salvador

Bazar acontece neste domingo. Crédito: Divulgação

O Bazar Plus Size (BPS), com roupas para quem vestem a partir do número 46, vai acontecer em Salvador neste domingo (19). A edição 2023 do evento será realizada no Mariposa Itaigara (Shopping Boulevard 161), das 10h às 16h.



Com peças novas e seminovas a partir de R$ 5, o bazar funcionará apenas neste dia. O ingresso para o evento será 1 kg de alimento não perecível.



Pensando nas dificuldades que pessoas “fora do padrão” passam para encontrar roupas, o encontro descontraído reúne influenciadoras gordas, empreendedoras, empresárias e público geral para estimular o consumo consciente e fortalecer a rede de apoio local.

Nesta edição, o Bazar Plus Size terá a presença da consultora de moda e imagem Kika Maia (@kikamaiaplus) e das jornalistas gordas Naiana Ribeiro (@itsnaiana), Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz) e Danielle Pimenta (@dnl2pimenta).

O evento traz duas novidades. A marca de vibradores Nude vai levar seis modelos de sex toys com preços promocionais, que variam de R$ 20 a R$ 120. Já a Kombushay oferecerá degustação de kombuchas aos clientes do bazar. Essa bebida milenar oferece benefícios como probióticos, vitaminas, desintoxicação natural, aceleração de metabolismo e mais.

Cada expositor vai ter um stand e caixa próprio. Seguindo a tendência do consumo consciente, a organização pede para que quem for ao evento leve sua própria ecobag.

Clientes do BPS irão ganhar um voucher com 15% de desconto para ser usado no buffet livre do restaurante Mariposa Itaigara até o dia 30 deste mês.

Ação solidária

A edição de 2023 do Bazar Plus Size traz como novidade uma parceria com o Mariposa para amenizar a dor e a invisibilidade de quem vive em situação de vulnerabilidade social. Todos os alimentos coletados na entrada da edição serão doados para o Lar Vida. A instituição abriga atualmente mais de 100 crianças, adolescentes e adultos com deficiências - auditivas, visuais, Síndrome de Down, hidrocefalia, portadores de paralisia cerebral, deformidades de face, dentre outras.

Serviço

O quê: Bazar Plus Size, com peças novas e seminovas a partir de R$ 5

Quando: Domingo (19), das 10h às 16h

Onde: Primeiro andar do Mariposa Itaigara, no Shopping Boulevard 161 (R. Anísio Teixeira, 221)