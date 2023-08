‘É uma forma de arte’, diz Pedro Pondé sobre venda de nudes na internet

Crédito: Reprodução

Fugir da pornografia explícita para se encontrar no erotismo e mistério. Esse é o conceito que o cantor Pedro Pondé exibe em seu perfil no Privacy, onde mostra ‘nudes artísticos'. O conteúdo é pago, com a mensalidade que custa R$ 30 e dá acesso a, até o momento, 43 publicações.



O perfil na plataforma é novo, mas já faz algum tempo que o artista compartilha um conteúdo mais picante com os seguidores. Antes, fotos seminu eram postadas em uma conta fechada no Instagram - plataforma que proíbe nudez e, consequentemente, limitava o que Pedro postava. Agora, num site mais liberado e liberal, o público pode conferir tudo sem censura.

“Encaro como uma outra forma de arte. Não tem a ver com pornografia, é mais erotismo e fantasia. Tô me divertindo bastante. Estou recebendo muitos relatos muito bacana. Casamentos se reanimando, pessoas se reconectando com a sensualidade após algum trauma”, revela o cantor.

Nos cinco dias em que a conta esteve no ar, Pondé já recebeu cerca de R$ 7,5 mil só com assinaturas. A expectativa dele é que a renda mensal chegue a R$ 15 mil em até dois meses. “Com esse dinheiro eu vou investir. Comprar luz boa, cueca bonita, máscara…tudo para melhorar o conteúdo”, vislumbra.

Liberdade

Quem vê os elogios constantes ao corpo do cantor nas redes sociais nem imagina que Pedro durante boa parte da vida sofreu com autoestima baixa. A exposição de fotos sem roupa também é uma forma dele se libertar e ajudar pessoas a fazerem o mesmo.

“Quando começamos a falar e lidar com o erotismo, muita gente se afasta. Achando que é libertino, que você por publicar fotos sem roupa pode ‘partir para cima dela’. Sendo que não é nada disso. Muito pelo contrário, Lidar melhor com o corpo, com o erotismo e seus desejos é uma válvula de escape para que você esteja bem consigo mesmo”, avalia.

Reações

Em um relacionamento há 20 anos e pai de uma menina e um menino, Pedro pediu autorização a esposa e filha antes de abrir a conta no Privacy.

“Perguntei se elas se sentiam constrangidas, e responderam que não. Minha esposa, inclusive, se diverte bastante. Ela viaja muito a trabalho e eu fico muito em casa sozinho, tomando conta dos filhos. Quase um ‘dono de casa’. Aí depois das 10h, quando os dois já estão dormindo, é a hora de eu ir para o quarto e tirar umas fotos”, brinca.

