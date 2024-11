RECONHECIMENTO

Editora de livros baiana participa da Feira Internacional do Livro Infantil China em Xangai

Em atividade desde 1993, a Solisluna também marcará presença na primeira feira internacional de livros infantis da Coreia

A Solisluna estará no Lounge de Prêmios de Bolonha, espaço reservado para vencedores e finalistas globais do Prêmio Bolonha para as Melhores Editoras Infantis do Ano, realizado na Itália. Em 2023, a Solisluna foi a única editora brasileira finalista do Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year (BOP) e, agora, foi convidada pelo prêmio para integrar seu estande em Xangai com o livro Tecelagem – uma história ilustrada, de Goya Lopes. Fundada em 1993, a editora tem se mantido independente no mercado soteropolitano.