FICOU INCOMODADO

Edson Gomes 'expulsa' influenciadora do palco durante apresentação e causa polêmica

O reality show do influenciador digital Carlinhos Maia tem dado o que falar nas redes sociais. Conhecido como Rancho do Maia, o famoso da internet mostra os bastidores do dia a dia dos influenciadores, com festas e competições.