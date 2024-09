FAMOSOS

Edvana Carvalho reflete sobre fim de ‘Renascer’: ‘me sentindo num limbo’

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 10:56

Prestes a voltar a Salvador para estrear a peça “Aos 50 – Quem Me Aguenta?”, Edvana Carvalho ponderou, em entrevista à VEJA, sobre o fim do remake de “Renascer”, na TV Globo, e sobre o sucesso do seu personagem na trama, Inácia.

“Inácia é uma daquelas personagens que são divisores de água na carreira de qualquer pessoa. Foi uma apresentação para o grande público brasileiro que não conhecia meu trabalho. Foi um momento de me colocar à prova como atriz“, reflete a baiana, “cria” do Bando de Teatro Olodum, em conversa com o colunista Valmir Moratelli.

No papel, Edvana pôde ainda fazer uma homenagem à sua ancestralidade. “Quis levar o Candomblé para o horário nobre da TV Globo, mostrar como é lindo e acolhedor. Por mais que um brasileiro possa nascer de pele clara, ele tem alguma descendência com os povos africanos, está no nosso DNA”, defende a atriz, feliz pelo alcance do seu papel.

“O que essa novela trouxe de beleza foi essa união entre as religiões, um padre, um pastor e uma mãe de santo vivendo na mesma comunidade, tomando cafezinho com o povo. É muito forte você ouvir de uma pessoa que nunca viu na vida que você mudou a vida dela com uma personagem“, conta a baiana, que entendeu que a Inácia ganhou os brasileiros.