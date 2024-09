SUSTO

Irmã de Gretchen é flagrada sendo roubada por ladrão em bicicleta; assista

"Agora que eu conheci fazer um boletim de ocorrência. Não é um celular que eu tenho as minhas contas bancárias, só tem um banco que eu quase não uso, mas tem todas as minhas informações, meus documentos. Agora, terminando minha apresentação, eu vou para casa, vou ir à operadora. Vou ter todo aquele transtorno, infelizmente. Eu estava com a minha bolsa, mas ele não estava interessado na bolsa, ele queria o celular. Agora é tomar as providências e esperar segurança na cidade", finalizou.