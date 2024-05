MODA

Elegante como Sade Adu

Cantora anglo-nigeriana, com grande sucesso entre as décadas de 1980 e 1990, se torna a musa do momento entre jovens



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 12 de maio de 2024 às 16:43

Moda de Sade Adu Crédito: Vinicius Moreira

Dona de uma voz suave e inconfundível, Sade Adu marcou a música internacional. E agora, 40 anos depois do lançamento de um dos seus maiores sucessos, a música Smooth Operator , o estilo da cantora viralizou no Tik Tok. O interesse em Sade foi tão grande que a trend foi batizada de "Sade girls", ou seja, as meninas da Geração Z (cujo os pais podem ter ouvido muito a cantora) que copiam os looks dela, sua "estética" (aesthetic) como gostam de chamar as antenadas nas redes sociais. O que será que explica o interesse?

A cantora, que nasceu na Nigéria, em 16 de janeiro de 1959, filha de pai africano e mãe inglesa, cresceu em Londres, onde trabalhou como modelo no início da carreira na década de 1980. Mas foi mesmo como líder da banda que leva seu nome, que ela conheceu o estrelato. Seu estilo musical é classificado por muitos como soft rock & soul - difícil de classificar mas fácil de ouvir. Ela sofistica o pop com toques latinos e jazz.

Sua voz possui uma sensualidade marcante, ideal para baladas românticas, que embalaram gerações de casais. Toda essa mistura elegante se reflete em seu estilo pessoal minimalista, onde se destacam calças de cinturas altas, o jogo com preto e branco, camisas de alfaiataria, as argolas grandes, o batom vermelho e o cabelo sempre em rabo de cavalo ou com tranças.

Sade concilia elegância com descontração, usa pontualmente peças com ar vintage, principalmente casaquetos curtos, ou blazers mais trabalhados, com bordado e aplicações. Tudo isso faz o modo como ela se veste atemporal, como sua música, e sobrevive muito bem à passagem das décadas, despertando o interesse das novas gerações. Na verdade, ela é uma super inspiração para qualquer idade! Usamos imagens icônicas de Sade como referência para recriar três looks que representam bem a estética da cantora. Vem conferir!