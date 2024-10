AMIGOS

Elenco de ‘Sandy & Jr.’ comemora 25 anos da série em Costa do Sauipe

Bahia foi local escolhido para reencontro da 'Galeria + ou -'

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 08:38

Elenco de Sandy e Jr em Sauipe Crédito: Reprodução

O elenco do seriado “Sandy e Junior”, que estreou em 1999, chegou em Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia, nesta segunda-feira (28), para celebrar os 25 anos da atração global. O encontro acontece no hotel de mais alto padrão do resort, o Brisa Grand Premium.

É a primeira vez que toda a “Galerinha + ou-“, como também era conhecido o grupo, se reúne desde o fim das gravações com Sandy & Júnior, que não estão presentes. Quem está por aqui é Fernanda Paes Leme (Patty), Paulinho Vilhena (Gustavo), Wagner Santisteban (Basílio), Karina Dohme (Bete), Bruna Thedy (Ritinha), Douglas Aguillar (Mau), José Trassi (Dodô), Camila dos Anjos (Bebel) e Igor Cotrim (Boca).

Juntos, os ex-colegas de estúdio curtirão toda a experiência no resort all-inclusive, incluindo atividades para crianças, já que Paes Leme e Vilhena vieram com suas filhas, Pilar e Manoela, de seis meses e 1 ano e dois meses, respectivamente.

“O convite para um reencontro da turma já seria especial. Com Costa do Sauípe como cenário foi irrecusável”, disse Fê Paes Leme, que veio com a filha de 6 meses, Pilar. “25 anos de seriado, muito tempo desde que nos conhecemos e convivemos, mas apesar disso, tenho certeza de que, em muitos momentos, vamos ter aquela sensação de que o tempo não passou. São muitas histórias para serem contadas e relembradas”, seguiu a atriz e apresentadora.

Quem também veio com a filha foi Paulinho Vilhena, que trouxe a pequena Manoela, de 1 ano e dois meses, para a Bahia. “O convite para reunir essa nossa turma veio num momento tão especial das nossas vidas, de todos nós. Podermos celebrar os 25 anos dessa amizade e de tanta coisa que a gente viveu e criou junto é bem emblemático”, celebrou o ator, que está em Costa do Sauipe pela primeira vez. “Sempre ouvi falar de Sauípe e relacionado com família e grupos de amigos. Juntar minha família com esse grupo de amigos no destino vai ser uma experiência incrível”, celebrou.

“Nesse reencontro de 25 anos de seriado, nosso jubileu, não podia faltar o Boca, quem mais ‘jubilou’ no CEMA (nome da escola do seriado) e que foi responsável por batizar a Galerinha + ou – no seriado. É incrível poder ver ‘o que é que tá pegando’, como ele dizia, com tudo mundo junto de novo!”, brincou Igor Cotrim, que interpretava o rebelde Boca.