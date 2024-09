FAMOSOS

Eliana diz ter medo de Pix; entenda

Loira conversou sobre o assunto nos bastidores do Rock in Rio

A apresentadora Eliana admitiu que nunca fez um Pix na vida. Durante uma conversa nos bastidores do Rock in Rio, a loira confessou que morre de medo desse tipo de "novidade". "Gente, eu nunca fiz um Pix", admitiu.

Além do assunto sobre o Pix, Eliana falou ainda sobre as belezas naturais do Brasil e compartilhou experiências sobre a maternidade e seus filhos. O papo foi com a ex-BBB Bia do Brás.