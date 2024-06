SAIU DO SBT

Eliana vai substituir Ivete Sangalo no The Masked Singer da Globo, diz site

Apresentadora estará no Fantástico e no Domingão com Huck para falar da contratação

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 00:13

Apresentadora estará no Fantástico e no Domingão Crédito: Reprodução

A próxima temporada do The Masked Singer Brasil será sob comando da ex-SBT Eliana Michaelichen. A nova contratada da TV Globo vai substituir a atual apresentadora da atração, Ivete Sangalo, em 2025. As informações são do Notícias da TV.

A loira se despediu do canal de Silvio Santos no último 'Programa Eliana' que foi ao ar no domingo (23).

O anúncio da contratação será no Fantástico. Eliana será entrevistada por Renata Capucci no próximo domingo (30).

Ainda de acordo com o site, além do The Masked Singer Brasil, há outros projetos para ela na nova casa: a Globo de colocar a loira na nova formação do Saia Justa, do canal GNT, ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

E não para por aí. Segundo o Notícias da TV, a emissora já está trabalhando em uma atração exclusiva para Eliana também para 2025.