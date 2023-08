Eliezer passa por cirurgia após crescimento na mama

Eliezer faz cirurgia para dimuir a mama. Crédito: Redes sociais

O ex-BBB Eliezer, marido da influenciadora Viih Tube, compartilhou com os seguidores que passou por uma cirurgia para retirar parte da mama após um desequilíbrio hormonal.



A cirurgia de ginecomastia foi realizada com sucesso, segundo o gerente comercial, e já está em casa com a família. Em uma mensagem deixada para os seguidores no Instagram, o influenciador comentou que depois retornava para conversar mais sobre o procedimento.



"Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos", disse.

Em seguida, Eliezer postou uma foto mostrando o corpo sendo marcado para a realização do procedimento cirúrgico. Ele recordou que, durante a estadia no BBB, raramente ficava sem camisa porque tinha vergonha do tamanho dos seios.

"No meu feed as fotos que tem sem camisa é quando estou muito magro, porque disfarça. Quem acompanhou o BBB sabe que eu sempre andava com camisa de botão aberta porque assim tampa os peitos".

Antes da cirurgia, há algumas semanas, o pai da pequena Lua Di Felice contou que essa situação incomodava bastante, e piorou durante a gestação da filha.