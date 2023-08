Eliezer repreende seguidores que chamam sua filha, de 4 meses, de 'gorda'

O ex-BBB22 Eliezer abriu seu Instagram para perguntas nesta segunda-feira, 21. O influenciador, que tem um relacionamento com a ex-BBB21 Viih Tube, respondeu algumas dúvidas sobre sua vida e sobre sua filha, Lua Di Felice, de 4 meses.



Em várias perguntas, os seguidores do ex-BBB comentavam sobre o peso da bebê. "A Lua está muito linda... mas ela não está acima do peso?", questionou um internauta. "A Lua está muito gorda, cuidado", enviou outro.