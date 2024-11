SHOW

Elomar, Xangai e Renato Teixeira se apresentam juntos no Encontro de Cantadores

Evento será realizado nesta terça (19) na Concha Acústica do TCA

Nesta edição do Encontro dos Cantadores, o trio revive momentos marcantes de suas carreiras e promete emocionar o público com desfile de clássicos da música popular brasileira.

Xodó de público e artistas que são adeptos de apresentações mais intimistas, a Concha se destaca por ser um espaço a céu aberto, com singular distribuição da ocupação do espaço, sem assentos ou lugares marcados. Além disso, são características marcantes sua identidade jovial e sua histórica disposição à diversidade, que serve de premissa para o referido projeto.

SERVIÇO - Encontro de Cantadores com Elomar, Xangai e Renato Teixeira / terça (19), às 19h, na Concha Acústica do TCA / Ingressos: R$ 90 e R$ 45, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.