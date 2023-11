Em edição histórica, modelo de 23 anos da Nicarágua é eleita Miss Universo

A nova Miss Universo, eleita neste sábado (18), na 72ª edição do concurso, em São Salvador, capital de El Salvador, é a nicaraguense Sheynnis Palacios, de 23 anos. É a primeira vez que a Nicarágua ganha o concurso. A tailandesa Anntonia Porsild, de 27 anos, ficou em segundo lugar, e a australiana Moraya Wilson, de 22 anos, ficou em terceiro. A miss Maria Brechane representou o Brasil na competição, mas não se classificou para a semi-final.

A disputa deste ano foi considerada histórica por passar a aceitar mulheres trans, grávidas, que tenham filho e que foram ou são casadas. Outra novidade foi a possibilidade de mulheres com mais de 28 anos participarem da competição.

Com a flexibilização, em 2023, o Miss Universo contou, pela primeira vez, com duas mães, duas mulheres trans e uma mulher com 30 anos na mesma edição.