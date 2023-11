Em expansão, Grupo Soho confirma novo espaço gastronômico; saiba mais

Com expectativa de avanço no faturamento de 18% em 2024, após crescer 16% este ano, o Grupo Soho, dono de restaurantes como o Pepo, o Lafayette e o Fira, em Salvador, tem mais uma novidade na manga.



Depois de anunciar o Morea Asian Fusion, no rooftop do Alameda Vert, shopping conceito que será inaugurado no Horto Florestal, a empresária Karine Queiroz confirmou ao Alô Alô Bahia mais um negócio no mesmo centro comercial: a Zepp Smash.



A hamburgueria especializada em smash burgers, versão do hambúrguer um pouco menor e prensado diretamente na chapa, com sabor marcante, terá projeto arquitetônico vintage moderno, assinado pelo escritório R/ED Arquitetos, de Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington.