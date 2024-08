MENTE OCUPADA

Em meio ao tratamento contra câncer, Preta Gil apresenta programa de TV

"Queria agradecer não só a você, [Gominho], por estar aí apresentando o meu filhinho no meu lugar, mas também toda a equipe do TVZ, que é uma equipe muito incrível, todo o pessoal do Multishow, que me abraçou e está me permitindo apresentar de casa, para eu não ficar de fora e me sentir útil, me sentir trabalhando, me sentir minimamente produzindo. Então, isso aqui para mim é um bálsamo", disse.