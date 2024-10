FELICITAÇÕES

Em Salvador, Raquel Brito comemora aniversário com a família

Ex-Fazenda compartilhou fotos nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 18:25

A ex-Fazenda Raquel Brito e a mãe, Elisângela, comemoraram juntas o aniversário das duas em uma festa neste domingo (20), em Salvador. Raquel fez aniversário no dia 3, quando ainda estava no reality, e Elisângela, completou 51 anos no dia 6.

As comemorações foram adiadas após Raquel ser internada em São Paulo. Ela foi diagnosticada com uma miocardite.

No Instagram, Raquel mostrou os dois bolos personalizados para as aniversariantes. “Bolinho Youtra. Vamos comemorar fora da data, mas com minha família”, escreveu.

