DO EVA PARA A TELEVISÃO

Emanuelle Araújo recorda época que substituiu Ivete Sangalo na banda Eva: 'Sucesso estrondoso'

Cantora tinha apenas 20 anos no grupo baiano de axé

A cantora Emanuelle Araújo substituiu Ivete Sangalo na Banda Eva em 1999. Por lá, a atriz ficou no cargo por três anos, quando decidiu sair do grupo de axé para seguir a carreira artística na televisão. Com 20 anos, Emanuelle resolveu se dedicar a faculdade de Teatro, deixando a música de lado.