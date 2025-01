IMPERDÍVEL

Encontro do samba e despedida dos palcos: veja o que Alcione e Natiruts tem a dizer sobre FV 2024

Artistas se apresentam no primeiro dia do Festival de Verão neste sábado (26)

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 11:11

Alcione e Natiruts se apresentam no sábado (25) no Festival de Verão Crédito: Divulgação

Um encontro entre samba e pagode, com dois nomes celebrados pela música popular brasileira e queridos pelo público soteropolitano, tomará o palco Cais no primeiro dia do Festival de Verão 2025. O grupo Só Pra Contrariar escolheu Alcione como parceira da noite de sábado (25), em um show que promete nostalgia e sintonia fruto de uma relação de amizade e admiração.

“Uma honra estar ao lado desses meninos, que vi despontarem na música e transformarem-se nesse sucesso incrível que fazem até hoje. Somos amigos, e eu e Alexandre principalmente, já dividimos palcos e tivemos inúmeros bons momentos durante esses anos. Adorei o convite, e sempre que me chamarem, e eu puder, estarei ao lado dessa rapaziada talentosa e querida”, afirma Alcione.

Da performance, podemos esperar clássicos como Estranha Loucura, que será cantada em dueto entre os artistas, e até, quem sabe, Depois do Prazer, canção do SPC que Alcione revela ser uma de suas favoritas e que elegeria como uma composição que gostaria que fosse sua. “Participar, mais uma vez, do Festival de Verão de Salvador, e agora como uma convidada especial deste grupo que tanto admiro, só pode ser motivo de alegria. E o evento, grandioso, nos dá a oportunidade de cantar para um público que adoro e que sempre me recebeu com carinho. Vale lembrar que tenho a honra de ser 'Cidadã Soteropolitana' e vou receber o título de 'Cidadã Baiana' em breve!”, diz Marrom, orgulhosa.

As últimas apresentações da cantora em Salvador foram em janeiro de 2024, tendo um dos shows mais aguardados pelo público na edição do FV 2024 em parceria com Luísa Sonza, algo até então inédito e inusitado, e em maio, com a turnê Alcione 50 Anos, celebratória de suas cinco décadas de atuação na música. “É uma volta à casa. É como se eu estivesse voltando para casa, porque eu tenho Salvador como um lugar ao qual eu pertenço”, resume.

Em um ano de comemorações, Alcione também lançou-se em novos projetos, como o single Marra de Feroz e a regravação de Volta por Cima, em dueto com Ludmilla, para a abertura da novela homônima na TV Globo.

Ao ser questionada sobre qual conselho daria para a construção de uma carreira longeva como a sua, ela adverte: “Não procurem apenas o sucesso! Ele é efêmero, transitório, passa rapidamente. Eu optei por ter uma carreira, por construir a minha trajetória, tijolo por tijolo, e sem pressa de chegar ao topo. Talvez seja esse um dos motivos dessa longevidade de carreira.”

No coração

Além de SPC e Alcione, o sábado do Festival de Verão 2025 contará com shows de Alok, Ana Castela convida Xamã, Bell Marques, Daniela Mercury e Timbalada, Pitty convida Melly e, despedindo-se dos palcos, a banda Natiruts. A relação entre esses dois rastas é de longa data: desde a primeira edição, em 1999, a banda esteve presente na grade do evento.

“Foi uma das primeiras vezes em que tocamos para um público gigantesco. A repercussão foi incrível! Na época, ainda nos chamávamos Banda Nativus, e lembro que esse show foi filmado e transmitido pela Rede Globo em um fim de semana à tarde. Foi a primeira vez que nosso trabalho chegou a milhões de pessoas em todo o Brasil. A energia daquele momento, com todo o axé e a alegria da Bahia, fez daquele show uma experiência única e inesquecível. Para mim, essa apresentação foi marcante e certamente ocupa um lugar especial na nossa trajetória”, relembra Luís Maurício, baixista da banda.

Este ano, a Natiruts apresenta no festival uma versão adaptada do show Leve Com Você, que passou por Salvador em setembro de 2024 e marca a despedida dos cariocas dos palcos após 30 anos de carreira. “Vamos incluir todos os grandes sucessos e garantir um show animado e pra cima. Claro que sempre fica alguma canção de fora, mas nosso objetivo é agradar o máximo de pessoas e fazer uma despedida à altura de todo o carinho que sempre recebemos do público baiano”, garante Luís.

Exaltando a diversidade de estilos no evento e a força do reggae no estado, o grupo destaca como um dos diferenciais dos shows em Salvador, a presença do estilo musical enraizado na cultura local e no cotidiano, o que se reflete de forma especial nas apresentações.