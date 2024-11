LÍNGUA INGLESA

Entenda o que é 'brat', eleita a palavra do ano pelo dicionário Collins

Termo usado por Charli XCX e por Kamala Harris venceu outras expressões como 'romantasia' e 'delulu'

O dicionário Collins anunciou nesta sexta-feira, 1º, que a palavra do ano é "brat". O termo, que em tradução livre quer dizer "pirralho", foi usado pela cantora Charli XCX em seu último álbum e empregado em campanhas eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos.

O dicionário definiu "brat" como algo "caracterizado por uma atitude confiante, independente e hedonista". "Mais do que um álbum de enorme sucesso, brat é um fenômeno cultural que ressoou nas pessoas globalmente, e o 'brat summer' se estabeleceu como uma estética e um modo de vida", justifica em nota sobre a escolha.

Outros termos que concorreram ao título de palavra do ano foram "delulu" (que caracteriza alguém com ideias e expectativas irrealistas), "romantasia" (gênero literário que une romance e fantasia) e "yapping" (termo que caracteriza o ato de falar muito sem pensar nas consequências).

O termo foi escolhido por Charli XCX para seu sexto álbum de estúdio, lançado em junho. A capa do disco fez com que a palavra se popularizasse: a cantora optou por uma estética simples, com um fundo verde neon e a palavra escrita em Arial.