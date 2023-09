Entenda por que Juliano e Letícia Cazarré têm tantos filhos

O casal Letícia Cazarré e Juliano Cazarré anunciou nesta quarta-feira (6), que estão esperando o sexto filho. A revelação surpreendeu os seguidores, já que os dois foram papais há pouco mais de ano, quando nasceu a então caçulinha da família, que enfrentou algumas cirurgias para tratar problemas no coração. Recentemente, em uma entrevista, o ator esclareceu porque eles vivem a alegria da maternidade quase sem pausas. É que os dois não usam qualquer método contraceptivo.

O casal é católico e segue à risca os preceitos da religião que não permite o uso de camisinha ou anticoncepcionais. "O único método que a Igreja permite é o Billings. Algo como uma tabelinha, e nos dias férteis o casal vive a castidade. Mas precisa de algum motivo especial para espaçar as gestações. No momento, eu e a Letícia estamos seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital.", explicou Juliano na época em que a filha caçula ainda estava internada.