"Entrar no universo feminino não é fácil", diz Leo Santana sobre ser pai de menina

Pai de menina, o cantor Leo Santana tem tentado aprender ainda mais como cuidar de uma pequena em casa. A filha Liz, de 2 anos, fruto do relacionamento com Lore Improta, virou um dos motivos para que o artista ficasse mais em casa.



Em conversa ao site Caras, o baiano revelou que a rotina de criar uma menina tem sido boa, mas contar com o apoio da família é ainda mais prazeroso, já que vive rodeado de mulheres na mansão, que fica em Alphaville, em Salvador.

"Entrar no universo feminino não é fácil, mas eu sou cercado de mulheres incríveis que me ajudam a entender um pouco disso. Além de Lore, tem a minha mãe e minhas irmãs que estão comigo ali me ensinando um pouco desse universo", disse.

Nesta semana, os dois apareceram na Disney com a pequena após uma chuva de críticas. A reunião familiar em outro país ocorreu logo após o casal viajar sem a filha para uma programação de casal.