Equipe da Record tem carro alvejado por bandidos no Rio de Janeiro

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (Sjpm-RJ) emitiu uma nota de repudiou contra a ação sofrida pelos profissionais.

"O Sindicato repudia o ataque sofrido pela equipe de reportagem da TV Record que, nesta terça-feira (11), foi vítima de mais um ato covarde e brutal da violência urbana no Estado do Rio de Janeiro. (....) O Sindicato se solidariza com os profissionais e cobra das autoridades do Estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados. A população do Rio não aguenta mais ser refém de criminosos".