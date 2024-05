Jornalista é criticada após lembrar roubo de joias durante cobertura das enchentes: 'Foi doloridíssimo'

A jornalista Eliane Cantanhêde recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais nesta quarta-feira (15) após viralizar um trecho da cobertura das enchentes que afetam a maior parte do estado do Rio Grande do Sul. No vídeo que circula na web, Eliane relembra do caso de roubo à sua própria casa no ano passado, ao falar sobre a situação das pessoas que perderam suas casa com as fortes chuvas.