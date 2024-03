POLÊMICA

Equipe de Fernanda, do BBB 24, publica nota de repúdio contra Fernanda: 'Não compactuamos'

A fala de Fernanda contra Beatriz no Big Brother Brasil 24 não repercutiu bem nem na própria equipe da sister. Nesta terça-feira (19), os administradores da conta da carioca publicaram uma nota de repúdio.

"Enquanto equipe, não compactuamos com o que foi dito e temos ciência que também é nosso papel alertá-la sobre o assunto aqui fora, para que ela possa compreender e se retratar com outras mães que travam batalhas semelhantes as dela", alertou.