AFROPUNK BRASIL

Erykah Badu e Lianne La Havas são atrações confirmadas no Afropunk Brasil

O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 12:50

Erykah Badu e Lianne La Havas Crédito: Divulgação

Uma das maiores rodas da cultura afro-diaspórica no mundo, o Afropunk acaba de anunciar novidades no line-up da sua próxima edição brasileira. O evento, que acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador, contará com performances da Erykah Badu e Lianne La Havas, que chegam pela primeira vez à Bahia para somar numa celebração enérgica da música e diversidade cultural afro-diaspórica.

Após performances viscerais nos dois dias de AFROPUNK BLKTOPIA, no Brooklyn, a Rainha do Neo-Soul Erykah Badu se prepara para voltar ao Brasil, para sua estreia em Salvador.

A aclamada artista trará toda a sua energia e espiritualidade para o palco do Afropunk Brasil, com uma sonoridade eclética que mescla soul, jazz, hip-hop e R&B. A artista embala o primeiro dia de festival, que também contará com atrações como Jorge Aragão, Léo Santana, Planet Hemp, Duquesa, Melly, Ilê Aiyê convida Virginia Rodrigues, e Irmãs de Pau e Evylin.

A sofisticada voz da britânica Lianne La Havas, por sua vez, traz o Soul Contemporâneo para o encontro com as outras sonoridades da noite. Em sua terceira vez no país, a cantora chega agora pela primeira vez para se apresentar em um festival. Recentemente, La Havas se uniu a Milton Nascimento e a Esperanza Spalding para uma interpretação especial da canção “Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando no Bar)”.