LITERATURA

Escritor baiano Dias Gomes é o homenageado da Flipelô 2025

A maior festa literária da Bahia acontecerá de 6 a 10 de agosto, no Centro Histórico de Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 13 de março de 2025 às 23:12

Jorge Amado e Dias Gomes Crédito: Divulgação/ Acervo Fundação Casa de Jorge Amado

A edição 2025 da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontecerá de 6 a 10 de agosto, vai homenagear o romancista, dramaturgo e autor de telenovelas Dias Gomes (1922-1999), que integrou a Academia Brasileira de Letras (ABL). O baiano foi o sexto ocupante da cadeira 21, eleito em 11 de abril de 1991, na sucessão de Adonias Filho e recebido por Jorge Amado em 16 de julho de 1991. >

“Dias Gomes é um grande escritor baiano. Amigo de Jorge Amado, era sempre recebido na Casa do Rio Vermelho. Trocavam cartas, que hoje integram o acervo da Fundação Casa de Jorge Amado. E tinham uma conexão quanto aos temas abordados em suas obras como a intolerância religiosa, a exploração política e comercial da fé popular, o coronelismo político e o progresso descontrolado, assim como no uso do estilo literário realismo mágico”, pontua Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização da Flipelô. >

Dias Gomes nasceu em Salvador, em 19 de outubro de 1922. Assim como Jorge Amado, começou a escrever ainda na adolescência. Com apenas 15 anos redigiu sua primeira peça teatral, ‘A comédia dos moralistas’, que ganhou o 1º lugar no Concurso do Serviço Nacional de Teatro em 1939. Estreou no teatro profissional em 1942, com a comédia ‘Pé-de-cabra’, encenada no Rio de Janeiro e depois em São Paulo.>

Sua peça teatral ‘O Pagador de Promessas’ (1960) foi adaptada ao cinema por Anselmo Duarte, em 1962, tornando-se o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. O longa-metragem foi gravado no Pelourinho, cenário de vários livros de Jorge Amado.>

Dias Gomes Crédito: Divulgação/ Acervo Fundação Casa de Jorge Amado

Assim como o escritor de ‘Capitães da Areia’, Dias Gomes precisou enfrentar regimes políticos autoritários. Com o golpe militar de 1964, foi perseguido e teve suas obras censuradas. Mas não se deixou calar. Assim como Jorge Amado fez de suas obras um grito em defesa das liberdades democráticas. >

Foi nessa insistência e luta que agraciou o público com grandes obras que marcaram a história da telenovela brasileira: ‘O bem-amado’ (1973), ‘O espigão’ (1974), ‘Saramandaia’ (1976) e ‘Roque Santeiro’ (1985), que deveria ir ao ar em 1975, mas não foi autorizada pela ditadura militar.>

Em toda a sua carreira, Dias Gomes escreveu 33 peças de teatro, oito livros, 14 telenovelas, cinco minisséries e dois seriados. Teve suas obras adaptadas em diversos países, incluindo Argentina, Chile e México.>

“Para nós é uma honra e alegria realizar esta homenagem a Dias Gomes na 9ª edição da Flipelô. Avaliamos como justa e merecida por todo o seu legado, sua contribuição à literatura, ao teatro e à televisão”, diz Angela Fraga.>