TRÊS ANOS APÓS DIAGNÓSTICO

Escritor com ELA supera desafios e lança primeiro livro em Salvador

Após perder movimentos e voz, Flavio Pedreira usou dispositivo óptico para escrever a obra, que mistura memórias e ficção

Carol Neves

Publicado em 14 de março de 2025 às 11:10

Flávio Pedreira lança livro Crédito: Divulgação

O escritor Flavio Pedreira, de 64 anos, lança seu primeiro livro, "Carta de legado", neste sábado (15), às 18h, no Condomínio Vila do Joanes, em Buraquinho, Salvador. O evento contará com uma programação cultural que integra literatura, música e outras expressões artísticas. O escritor, que convive há três anos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença rara que causou a perda de movimentos e da voz, superou desafios físicos para escrever a obra utilizando um dispositivo óptico conectado a um computador. >

O livro, que combina realidade com pitadas de ficção, é uma viagem pelas memórias de Flavio. Ele relembra sua infância, marcada por mudanças frequentes devido ao trabalho da família, sua trajetória como engenheiro mecânico e os dias atuais, em que navega pelo mundo com o poder da mente, sempre conectado à tecnologia. Cada capítulo é encerrado com um "bônus", onde o autor compartilha músicas preferidas, filmes influentes, receitas culinárias e frases marcantes de sua vasta experiência como leitor. Entre suas principais referências literárias estão Machado de Assis e Vladimir Nabokov. >

Casado, pai de duas filhas e avô de uma neta, Flavio aborda a vida com humor refinado, resiliência e serenidade. “A ELA me pegou, mas eu não peguei a ELA”, escreveu ele no livro, demonstrando sua postura diante da doença. O título "Carta de legado" reflete a ideia de transmitir algo valioso para as gerações futuras. “O objetivo do livro é transmitir minhas memórias, boas e más, para que provoquem reflexões nos leitores. Tem um objetivo além do livro: pretendo demonstrar que restrições que a vida nos impõe podem ser suplantadas, e devemos sempre lutar para fazer mais”, explicou Flavio.>

SERVIÇO: >

Lançamento de “Carta de legado”, com 154 páginas>

Autor: Flávio Pedreira>

Quando: 15 de março, sábado, às 18h>

Onde: Condomínio Vila do Joanes, Rua João Marques de Oliveira, 745, lote 68, Buraquinho>

Ingresso: Gratuito>