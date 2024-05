TROLLAGEM

Escritora recebe nude indesejado e faz homem acreditar que está doente

Assim que recebeu a imagem, Becky chamou a atenção do rapaz para uma "mancha vermelha" em sua barriga

A escritora britânica Becky Holmes, surpreendeu um seguidor de seu perfil em uma rede social, após receber uma foto indesejada do pênis do rapaz. Becky resolveu se vingar fazendo o homem acreditar que estava com uma doença grave.