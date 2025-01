Ô DA POLTRONA

Especial homenageia Renato Aragão, o maior palhaço da tevê

Programa com trajetória do humorista de 90 anos será apresentado nesta quarta (15), depois do BBB 25

Doris Miranda

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 02:30

Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgino Mufumbo Crédito: divulgação

Seria impossível nos dias de hoje fazer humor como Renato Aragão e seus companheiros de Os Trapalhões faziam na televisão nos anos 1970 e 1980. O impagável quarteto era uma verdadeira metralhadora do politicamente incorreto. Faziam piada com tudo, sobre mulheres, homossexuais, negros, nordestinos e pobres em pleno horário nobre, sem que ninguém reclamasse.

Pelo contrário, os espectadores morriam de rir. E com razão. Embora não seja mais possível, a graça d’Os Trapalhões era impagável. Ainda que Mussum, Dedé e Zacarias tivessem seus solos garantidos, o protagonismo estava mesmo em Didi Mocó, o alter-ego de Renato Aragão, que, aos 90 anos, recebe uma homenagem e tanto no especial Tributo, que vai ao ar hoje, logo após o BBB 25.

O programa revisita a trajetória do eterno Didi e seu sucesso com Os Trapalhões na televisão e no cinema. Desde a adolescência, quando assistia repetidamente aos filmes de Charles Chaplin e Oscarito, Renato sonhava ser humorista. Uma vocação herdada do temperamento da mãe, Dinorá, que gostava de contar piadas.

Aos 90 anos, Renato foi o primeiro embaixador da Unicef no Brasil Crédito: Léo Rosário/TV Globo

Natural de Sobral, no Ceará, ele chegou a cursar Direito em Fortaleza, mas percebeu que teria chance maior de realizar seu sonho quando foi inaugurada a primeira emissora de televisão no estado, a TV Ceará. Em novembro de 1960 estreou um programa da dupla Didi e Frederico, interpretado pelo ator Américo Picanço, que participa do episódio dando depoimento.

Anos mais tarde, já vivendo no Rio, conheceu Dedé Santana, com quem se conectou imediatamente. “Foi amor à primeira vista, senti que ele era minha outra metade artística. Sou o tipo de ator que precisa de um companheiro, não sou o comediante que diz a piada, alguém tem que preparar a situação para eu dar o desfecho”, conta Renato.

O primeiro filme de Didi e Dedé, Na Onda do Iê-Iê-Iê, lançado em 1966, bateu recorde de bilheteria. Cerca de sete anos depois eles se juntaram a Mussum, e na sequência a Zacarias, formando o quarteto Os Trapalhões. O sucesso estrondoso, com filmes que ultrapassavam grandes blockbusters americanos em número de espectadores no Brasil. Ao todo, Renato escreveu e produziu mais de 50 filmes.

Enquanto assiste ao material de arquivo separado pelo programa em sua casa, onde também concedeu uma entrevista exclusiva, Renato se emociona e sente orgulho da carreira. “Não me lembrava de ter feito tudo isso... Fazer rir é uma responsabilidade porque o humor tem o poder de curar e eu sempre levei meu trabalho muito a sério, mesmo quando parecia apenas uma brincadeira. Espero que quando olharem para o que fiz, e ainda vou fazer, as pessoas lembrem que o riso é uma forma de resistência”, revela.

Emocionado ao falar do amigo, Dedé Santana reforça o legado que o humorista deixa na história do audiovisual: “O Renato é muito importante, Qualquer homenagem que se faça a ele hoje é pouco”.

Os Trapalhões: Dedé, Didi, Zacarias e Mussum Crédito: divulgação

Atores e humoristas que têm em Renato Aragão uma grande referência profissional participam do episódio, relembrando suas memórias e destacando características do mestre, como o famoso movimento com as mãos nos lábios seguido por um estalo com os dedos. Entre eles, Fabio Porchat, Evelyn Castro, Lucas Veloso, Tadeu Mello, Hélio de La Peña e Rodrigo Sant'Anna.

“O Renato é o modelo do Brasil que deu certo”, pontua Porchat. Rodrigo Sant'Anna analisa que o humorista ia muito além do roteiro: “O texto não é suficiente para o que ele tinha a oferecer, um universo ao redor que podia virar uma grande piada e ser melhor do que estava escrito”.

A família de Renato está presente no episódio - o programa traz imagens de acervo dos familiares no Ceará, incluindo uma visita de Renato a Sobral, onde nasceu, fotografias e depoimentos da esposa Lilian, da filha Lívia, do casamento com ela; e do filho Paulo Aragão, um dos quatro herdeiros da união com Marta Rangel.