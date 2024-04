CULTURA

Especialistas de 19 Nacionalidades se Reúnem em Salvador para Discutir Direitos Culturais

A capital baiana será o epicentro de debates culturais nos próximos dias, com a realização do I Encontro Ibero-Americano de Cultura, promovido pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). O evento, que acontece nesta quinta-feira (11) e sexta, reúne especialistas de 19 nacionalidades e autoridades culturais da região, visando discutir oportunidades e desafios na efetivação dos direitos culturais.

A agenda do evento inclui reuniões de trabalho e painéis com a participação de mais de 50 especialistas e autoridades culturais ibero-americanos, tais como Pedro Tourinho, Secretário de Cultura e Turismo de Salvador; João Jorge Rodrigues, Presidente da Fundação Palmares; Yeison García, Diretor do Centro Cultural “Espacio Afro” (Madri); entre outros. Durante os dois dias de programação, os participantes debaterão sobre as oportunidades e os desafios enfrentados pela região na efetivação dos direitos culturais, além de questões como o impacto da tecnologia no setor.