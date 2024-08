CULTURA

Espetáculo 'A Última Sessão de Freud' estreia curta temporada em Salvador neste final de semana

A Última Sessão de Freud, o maior sucesso do teatro brasileiro desde 2022, dirigida por Elias Andreato para o texto do premiado autor americano Mark St. Germain já foi vista por mais de 100 mil pessoas e se apresenta nos dias 16,17,18,23,24 e 25 de agosto no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.