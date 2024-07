TEATRO

Espetáculo 'Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos' chega a Salvador em agosto

No dia 25 de agosto (domingo), às 18h, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco para o espetáculo "Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos". A produção mistura aventura, comédia e um toque de suspense, onde cinco amigos enfrentam uma ameaça ao universo perfeito que conhecem.

Emily Vick é atualmente a maior YouTuber feminina do Brasil, com mais de 16 milhões de inscritos em seu canal. Em 2023, ela foi destaque no top 4 da lista de Creators do YouTube. Como CEO Dos Rosa, ela lidera um grupo formado por Leozinho, sua irmã Katlen, Void e seu melhor amigo Robson. Juntos, eles acumulam mais de meio bilhão de visualizações mensais no YouTube, lançando novos episódios diários que trazem muita diversão para toda a família, consolidando-se como um fenômeno da internet.