TEATRO

Espetáculo em homenagem a Elza Soares completa 15 anos e ganha sessões especiais em Salvador

Apresentações acontecem no dia 29 de março, às 20h, e 30 de março, às 21h, no Teatro Moliére da Aliança Francesa

Escrito por Elísio Lopes Jr. e dirigida por Antônio Marques, o espetáculo “Se Acaso Você Chegasse”, que presta uma homenagem a Elza Soares, completa 15 anos em cartaz e ganhará sessões especiais em Salvador. As apresentações acontecem no dia 29 de março, às 20h, e 30 de março, às 21h, no Teatro Moliére da Aliança Francesa, localizado na Ladeira da Barra. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. >

A peça estrelada por Aline Nepomuceno, Denise Correia e Lívia França apresenta as diversas facetas de Elza e é intercalada por canções do repertório da grande intérprete da Música Popular Brasileira. Também integram o elenco da montagem Agamenon de Abreu, Cristiane Florentino, Gilson Garcia, Lycia Pestana, Leonardo Freitas e Madah Gomes.>

O musical estreou em 2010, no Theatro XVIII e já integrou a programação de festivais e projetos como “A Cena tá Preta”, Festival de Teatro do Subúrbio, Festival Banco do Nordeste, Festival Cine Cena Unijorge e Festival Vozes no Teatro Castro Alves.>