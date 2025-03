TEATRO

Espetáculo em Salvador conta a história da Casa do Caminho

'Luz, Caminho e Lar' está em cartaz no teatro Jorge Amado

Uma jornada de espiritualidade, amor ao próximo e caridade. Está de volta ao Teatro Jorge Amado, na Pituba, o espetáculo “Luz, Caminho e Lar”. A montagem conta a criação da Casa do Caminho, um dos maiores centros espíritas de Salvador, fundado há 23 anos. A peça é inspirada nos ensinamentos do evangelho, que narra a origem deste ponto de luz no bairro de Sussuarana. >