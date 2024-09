TEATRO

Espetáculo 'FELEBÉ FELEBÉ' usa humor para falar da relação de pessoas negras e dinheiro

“Dinheiro e pessoas pretas estão em lados opostos?” A provocação vem do ator Vagner Jesus que, ao lado de Ella Nascimento, estará em 'FELEBÉ FELEBÉ: Meu amigo é meu dinheiro', que vai fazer temporada no Sesc Casa Branca.

Com humor, o espetáculo faz uso da arte para falar sobre a complexidade das relações financeiras e sociais vivenciadas pela população negra no Brasil. “Eu tô falando é de como ser uma pessoa próspera”, como diz a personagem de Ella. Os atores estão em Salvador ensaiando para a montagem.

A peça foi contemplada nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.