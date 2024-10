PICOLINO

Espetáculo festeja atuação da mulher no picadeiro

O especial A Noite do Tapete Vermelho será apresentado neste sábado (26), às 19h

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 07:00

Espetáculo homenageira as mestras do circo Crédito: divulgação

Com objetivo de celebrar o protagonismo feminino de diferentes gerações, formações e modos de produção nas artes circenses, o Circo Picolino será picadeiro para o espetáculo A Noite do Tapete Vermelho, que acontece nesta sábado (26), às 19h. O projeto colaborativo levará ao picadeiro uma banda totalmente feminina, com curadoria e direção artística de Luana Tamaoki Serrat (atual gestora do Picolino) e co-criação das artistas Verônica Tamaoki, Nina Porto, Nana Porto e Wilma Macêdo, que também assumem a produção do projeto. Já a direção musical é de Viva Varjão.

Além da apresentação de trapezistas equilibristas, malabaristas e acrobatas, o espetáculo abre espaço para homenagear as grandes mestras do circo. Entre elas: Maria José Aurora Calado, a Dona Zeza, fundadora do Circo Marco Polo; Valnice Augusto Nascimento, a Baianinha; Dona Cida, Maria Aparecida França, fundadora do Circo Dallas; Norma Sueli Cardin dos Santos, que fundou o Circo Jamaica; Jucineide Conceição Silva, que foi contorcionista e trapezista.