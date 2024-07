TEATRO

Espetáculo (NU) Madrugada me Proteja estreia nesta sexta-feira no MAFRO

Dirigido por Leno Sacramento, a peça da Cia Encruzilhadas aborda três histórias interligadas que desafiam o público a refletir sobre a naturalização do racismo

Da Redação

Publicado em 2 de julho de 2024 às 14:35

Espetáculo (NU) MADRUGADA ME PROTEJA Crédito: Divulgação/Israel Fagundes

O espetáculo "(NU) Madrugada me Proteja" estreia no Museu Afro Brasileiro da UFBA (MAFRO) nesta sexta-feira (05), às 19h, sob a direção de Leno Sacramento. A produção da Cia Encruzilhadas explora o constrangimento causado pelo racismo através de três histórias interligadas. O texto, elaborado por Cuti e Leno Sacramento, em colaboração com o elenco, busca debater e refletir sobre a naturalidade do racismo que expõe os corpos até que fiquem nus.

A peça, que estará em cartaz durante o mês de julho, será apresentada todas as sextas-feiras às 19h e aos sábados às 17h. Com um elenco escolhido por audição, composto por sete atores, o espetáculo traz histórias simultâneas que compartilham o tema central do constrangimento. O diretor Leno Sacramento, premiado como Melhor Diretor de 2023 pelo Prêmio Braskem de Teatro, ressalta a importância de expor as situações de constrangimento racial como uma forma de combate e esclarecimento para evitar a normalização dessas situações.

O espetáculo é um marco para o MAFRO, que a partir desta data passará a receber projetos cênicos focados em temáticas ligadas à negritude. O projeto "Mais Mafro" visa ampliar o diálogo com novos públicos e produtores culturais, introduzindo diversas linguagens artísticas. Antes de cada apresentação, o público poderá participar do "Encontro com o Curador", uma atividade que permitirá um diálogo com Marcelo Cunha, diretor do museu, sobre a criação do espaço e seu acervo.