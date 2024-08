VIDA QUE SEGUE

Esposa de Daniel Alves publica primeiros registros do casal após jogador sair da prisão: ‘Somos felizes’

Os dois continuaram com o casamento após prisão

A modelo Joana Sanz, esposa do ex-jogador baiano Daniel Alves, fez as primeiras publicações ao lado do marido, nesta quinta-feira, 8, após ele deixar a prisão.